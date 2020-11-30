Еще два воронежских медика пополнили список памяти, умерших от COVID-19

Коронавирусом болеют не только обычные люди, но и врачи. И они тоже умирают. Так в списке памяти умерших от COVID-19 появились еще два воронежских медика.

Скорбный файл пополнили 64-летняя старшая медсестра больницы №3 Валентина Козырева и 56-летняя заведующая терапевтическим отделением поликлиники №7 Ольга Князева.

В ноябре в список памяти включили имена 71-летнего заведующего колопроктологическим отделением больницы №3 Владимира Андрейчука, а также 60-летнего врача скорой помощи Игоря Жукова.

Напомним, в настоящий момент в списке также значатся 83-летняя Эльвина Петрова, женщина работала терапевтом в воронежской поликлинике №18, 62-летний Виктор Петров из Новоусманской районной больницы, он умер в начале сентября. До этого жертвой коронавируса в Воронеже стала санитарка приемного отделения больницы №3 Татьяна Терновых. Кроме того, скоропостижно скончалась от COVID-19 и заведующая кардиологическим отделением Павловской районной больницы Елена Минакова. Ей было 57 лет. Умер от коронавируса также врач Верхнемамонской больницы Алексей Денисов.