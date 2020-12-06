В райцентре Воронежской области водитель "копейки" врезался в отбойник и погиб

19-летнюю девушку, получившую тяжелые травмы, увезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В субботу, 5 декабря, в 2.50 в Поворино в районе дома № 46 на улице Ленинской 28-летний водитель "копейки" по непонятным причинам выкрутил руль не в ту сторону и врезался в отбойник. Последствия ДТП были ужасными. Молодой водитель погиб. А 19-летняя девушка, ехавшая с ним, получила тяжелые травмы. Ее отвезли в больницу.

Напомним, в тот же день в 15.15 в селе Верхний Карачан Грибановского района 42-летний водитель мопеда врезался в столб. Мужчина погиб на месте.

По поводу обоих смертельных авариях полицейские проводят проверки, в ходе которых выясняют обстоятельства, которые привели к трагедиям.