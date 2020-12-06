В Воронежской области водитель мопеда врезался в столб и погиб

Врачи скорой уже ничем не могли помочь - водитель мопеда умер сразу после столкновения со столбом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу, 5 декабря, в селе Верхний Карачан Грибановского района на улице Калинина случилась авария, закончившаяся смертью водителя. В 15.15 42-летний мужчина, сидевший за рулем мопеда "Орион", упустил контроль над "железным конем" и врезался в электрический столб. Удар был такой силы, что водитель умер на месте ДТП. Полицейские выясняют, почему он не справился с управлением вроде бы не сложной техникой.

Всего 5 декабря в Воронежской области произошло 117 ДТП, из них 95 - в Воронеже, 8 - в районах, 4 - на федеральных трассах. В четырех авариях два человека погибли, трое получили травмы.

За прошедшие сутки 3233 водителя были оштрафованы за превышение скорости. 21 человек задержан за рулем пьяным. 99 водителей раскошелятся за проезд на красный свет. Еще 23-х оштрафовали за то, что они не пропускали пешеходов.