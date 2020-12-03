В Воронеже пройдут Митрофановские церковно-исторические чтения

В 2021 году исполнится 800 лет со дня рождения князя, военачальника и дипломата Александра Невского, канонизированного Русской православной церковью. Святой князь принадлежит к числу людей, деятельность которых оказала большое влияние на судьбы нашего народа и страны. Он помог сохранить веру, объединил нации и сословия. Переосмысление его жизни и трудов станет основной темой регионального этапа XXIX Международных Рождественских образовательных чтений.

В этом году встреча пройдет в онлайн-формате.

Программа Митрофановских церковно-исторических чтений

4 декабря 2019 года в 14:00 митрополит Воронежский и Лискинский Сергий возглавит торжественное открытие. Он выступит на тему «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».

Перед началом пленарного заседания будут зачитаны приветствия от первых лиц города и региона – губернатора Воронежской области Александра Гусева, председателя областной Думы Владимира Нетесова, мэра Воронежа Вадима Кстенина.

Затем с докладом «Александр Невский в контексте исторических реалий XIII столетия» выступит Юрий Селезнев, доктор исторических наук, заместитель декана по научной работе, профессор кафедры истории России Воронежского государственного университета.

В этот же день во время форума объявят победителей и призеров регионального этапа международного конкурса «За нравственный подвиг учителя».

Прямой эфир заседания начнется в 14:00. Посмотреть трансляцию можно на Youtube-канале по ссылке (https://youtu.be/Qq2agnMnWvQ). Прямая трансляция также будет размещена на официальном сайте Воронежской митрополии (ссылка на слово сайт https://www.vob-eparhia.ru/index.php?d=19206 ).

2-7 декабря состоится работа секций. Участники форума обсудят вопросы, касающиеся жизни и трудов Александра Невского, истории его эпохи, образа святого князя. Ознакомиться с актуальной программой можно подключившись к онлайн-платформам на официальном сайте Воронежской митрополии (ссылка на слово сайт https://www.vob-eparhia.ru/index.php?d=19198 )

8 декабря в 11.00 состоится торжественное закрытие мероприятия и подведение итогов. С докладами о приведенной работе в секциях выступят руководители отделов религиозного образования епархий Воронежской митрополии. Завершится работа оглашением Резолюции Митрофановских церковно-исторических чтений.