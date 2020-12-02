Воронежцам вернули прежнюю схему движения на Московском проспекте

Фото пресс-службы мэрии Воронежа

На участках Московского проспекта и проспекта Труда на подъездах к путепроводу на улице 9 Января вернули привычную схему движения. Об этом сообщили в мэрии Воронежа 2 декабря.

Там уточнили, что временная схема отменена, так как открыли движение под виадуком. И транспорт уже продолжительное время ездит здесь беспрепятственно.

На Московском проспекте и проспекте Труда также для удобства заменили дорожные знаки. Водителям они предписывают двигаться по трем полосам.

В ближайшие дни, как пояснили в мэрии, сделают демаркировку разметки. Это зависит от того, позволят ли погодные условия.

– В настоящее время при движении по Московскому проспекту и проспекту Труда водителям рекомендуется руководствоваться дорожными знаками, – уточнили в горадминистрации.

Напомним, движение автомобилей по путепроводу на 9 января открыли 1 октября. А 29 ноября – под виадуком. Весь оставшийся комплекс работ по реконструкции сооружения хотят завершить до конца 2020 года.