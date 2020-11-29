В Воронеже открыли движение под виадуком на улице 9 Января

фото пресс-службы мэрии Воронежа

В воскресенье воронежцы снова смогли проехать по улице Донбасской под недавно открытым после реконструкции виадуком на 9 Января. Движение разрешили с 12.30 29 ноября. К этому времени рабочие завершили благоустройство территории - монтаж подпорных стен и лестниц. Напомним, сам виадук частично открыт уже с 1 октября. Автомобилям пока разрешен проезд по четырем полосам из шести.

В связи с открытием дороги на прежний маршрут следования вернулся автобус №57В. А вот троллейбус №17 сможет курсировать здесь только после восстановления контактной сети. Сейчас электротранспорт не выходит на рейсы.

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