Воронежцам предлагают проверить свои знания о Великой Отечественной войне

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Ожидается, что всего в нем примут участие порядка миллиона человек из России и еще почти 50 стран мира.

Участниками теста на знание истории Великой Отечественной войны могут стать все желающие. В Воронежской области тестирование будет проводиться в двух форматах. Проверить свои знания воронежцы смогут на площадках в школах и ведущих вузах региона, которые начнут работу 3 декабря в 11.00 по местному времени. Мероприятие здесь будет организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Список всех доступных в регионе площадок расположен здесь. Кроме того, можно будет пройти онлайн тестирование на сайте проекта, оно будет доступно в течение всего дня по московскому времени. В текущих условиях распространения коронавирусной инфекции организаторы акции рекомендуют пройти в этом году тест именно в дистанционном формате.

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