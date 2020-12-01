В Воронежской области забыли о парках аттракционов, когда снимали ограничения по коронавирусу

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 1 декабря в прямом эфире в социальных сетях признал, что была допущена ошибка при снятии ограничений по коронавирусу в конце июня после спада первой волны заболевания. «Выпал из внимания» сектор парков аттракционов.

- Конечно, мы бы сняли ограничения в тот период. Понимали, что заражения пошли на спад. Сейчас же, когда мы оставили дома детей, не позволили им учиться очно в школах , было бы нелогично с нашей стороны открыть аттракционы. Какое-то время нам нужно посмотреть: если ситуация после выхода детей на очное обучение ухудшаться не будет, то мы примем решение по аттракционам и откроем их, - подчеркнул глава региона.

Руководство парка аттракционов в сити-парке «Град» на своих страницах в соцсетях опубликовало открытое обращение к федеральным и региональным органам власти. Они сообщили, что оказались на грани банкротства.

Ранее глава регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев уже заявлял, что пока не планируется снимать запрет на работу парков аттракционов.