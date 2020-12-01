После «глобальной техно-вечеринки» в Воронеже могут временно закрыть концертный зал Event-Hall

Стало известно из-за чего Роспотребнадзору пришлось обращаться в правоохранительные органы после «техно-вечеринки» в Event-hall.

- Никто не запрещал мероприятие. Требовалось лишь соблюдение необходимых мер защиты - это маски. И это было несложно сделать. Наверное, социальную дистанцию было сложнее соблюсти. Но к этому придирались бы меньше, если бы люди там находились в масках, - прокомментировал Александр Гусев.

Глава региона подчеркнул, что организаторов предупреждали о проверке. Но когда проверяющие пришли, то увидели массовые нарушения. По словам спикера, деятельность концертного зала может быть приостановлена на какое-то время - это будет «поучительный фактор». Однако штрафовать заведение вряд ли будут.

Напомним, после двухмесячного перерыва концертный зал Event-Hall, который расположен в ТРЦ сити-парк «Град», и локальная музыкальная формация Clap Your Hands, планировали устроить «глобальную техно-вечеринку». Организаторы обещали подготовить к 14 ноября 22:00 огромный танцпол и зону со столами. На мероприятие поставили возрастное ограничение - «18+».