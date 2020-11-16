В Воронеже вопреки коронавирусным ограничениям устроили «глобальную техно-вечеринку»

Роспотребнадзор готовит обращение в правоохранительные органы по фактам нарушений, которые были выявлены 14 ноября на «техно-вечеринке» в Event-hall. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

После двухмесячного перерыва концертный зал Event-Hall, который расположен в ТРЦ сити-парк «Град», и локальная музыкальная формация Clap Your Hands, планировали устроить «глобальную техно-вечеринку». Организаторы обещали подготовить к 14 ноября 22:00 огромный танцпол и зону со столами. На мероприятие поставили возрастное ограничение - «18+».

Вот только еще 9 октября глава региона Александр Гусев подписал указ о дополнительных ограничениях по коронавирусу. В частности, тогда было решено закрыть все танцплощадки. Идет ли речь именно о нарушении этого пункта? Или какого-то другого? С просьбой разъяснить суть нарушений мы обратились в пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.