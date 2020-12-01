В Воронеже маршрут автобуса поменяли второй раз из-за перекрытия моста на улице Ленина

Старый мост удалось разобрать за одни сутки 1 ноября Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Автобусный маршрут № 45 вновь изменится: теперь корректировки были внесены уже во временную схему. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Привычный путь данного общественного транспорта пришлось вначале поменять из-за перекрытия движения по мосту на улице Ленина.

Однако многим воронежцам не понравилась временная схема движения. Теперь же автобус №45 направят с улицы Плехановской по Московскому проспекту, затем разворот на пересечении Московского проспекта и улицы Хользунова, по Московскому проспекту, улице 45-й Стрелковой Дивизии и далее по маршруту. В обратном направлении - с улицы 45-й Стрелковой Дивизии, Московскому проспекту, улице Плехановской, площади Ленина, улице Кирова и далее по маршруту.

Старый мост удалось разобрать за одни сутки 1 ноября. Появились два сценария развития событий. Оптимистичный - это если ну все, что возможно, идет без сучка и задоринки. В этом случае водители получат в свое распоряжение новый мост уже к концу января 2021 года. И пессимистичный - строительство моста может затянуться по непредвиденным причинам до мая 2021 года.