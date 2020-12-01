Жителям 90 домов Воронежа вернули горячую воду и отопление

Вечером 30 ноября вернулось тепло в 90 домов и 6 социальных объектов Коминтерновского района Воронежа. Мы рассказывали, что утром 30 ноября местные жители пожаловались на отсутствие горячей воды и чуть теплые трубы. Оказалось, что причиной тому авария на улице Владимира Невского.

- Из-за повреждения концессионной теплосети у части потребителей были снижены параметры отопления и горячей воды. На данный момент параметры теплоносителя полностью восстановлены. Тепло и горячая вода нормативной температуры вернулись во все дома, - сообщили в пресс-службе ПАО «Квадра-Воронежская генерация»

29 ноября сотрудники «Квадры» устранили аварию в Ленинском районе, из-за которой первоначально без отопления оставались 141 жилой дом и 21 соцобъект.