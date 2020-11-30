В Воронеже ликвидировали аварию, оставившую без отопления и горячей воды 141 дом

Хотя аварию устранили, не исключено, что некоторые квартиры по-прежнему могут оставаться без отопления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ПАО "Квадра-Воронежская генерация" отчитались о ликвидации аварии на улице 20 лет Октября. Напомним, из-за нее первоначально оставались без отопления 141 дом и 21 объект социальной инфраструктуры в Ленинском районе. Аварию вроде бы уже устранили, но возникла новая утечка в районе дома № 80 по той же улице 20 лет Октября.

- В ходе ремонта специалисты заменили ветхий участок трубы длиной два метра, - сообщили коммунальщики около 19.00 29 ноября. - Тепло и горячая вода вернутся в квартиры в течение часа. Подключением к ним жилых домов занимаются управляющие компании.

Отметим, что далеко не факт, что коммунальные блага возвратились во все дома. Не исключено возникновение "пробок", из-за которых в некоторых квартирах все еще может быть холодно.