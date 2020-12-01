Отключенный из-за дефекта энергоблок Нововоронежской АЭС вновь включен в сеть

Еще 28 ноября в 18:22 энергоблок №7 Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) включен в сеть. Сейчас он работает на 100% мощности. Об этом сообщила пресс-служба Росэнергоатома.

Автоматическое отключение от сети энергоблока произошло из-за нарушения в работе одного из элементов электротехнического оборудования. Дефект выявлен и уже устранен.

26 ноября сработал датчик превышения давления во втором контуре. Блок в 17:10 был автоматически отключен от сети. Ранее мы сообщали, что радиационный фон на Нововоронежской станции и в районе ее расположения не превышает естественных фоновых значений.

Разрешение на эксплуатацию энергоблока №7 НВ АЭС новейшего поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 выдала 31 октября 2019 года Госкорпорация «Росатом».