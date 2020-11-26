Энергоблок Нововоронежской АЭС был отключен от сети после срабатывания датчика превышения давления

Автоматически отключен от сети был энергоблок № 7 Фото: Росэнергоатом

26 ноября в 17:10 энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) автоматически был отключен от сети. Сработал датчик превышения давления во втором контуре.

- Причины срабатывания датчика выясняются, - пояснили в пресс-службе станции.

В то же время другие энергоблоки Нововоронежской АЭС (№4, №5, и №6) нагружены в соответствии с графиком.

- Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений, - отмечают в пресс-службе станции.

Энергоблок №7 новейшего поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 на 30 дней раньше срока сдан в эксплуатацию. Соответствующее разрешение выдала 31 октября 2019 года Госкорпорация «Росатом».

С начала 2020 года на Нововоронежской АЭС выработано 23,8 млрд кВт*ч. Это на 120 млн кВт*ч превышает плановое задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

24 ноября энергоблок № 3 Курской АЭС остановили по факту срабатывания автоматики. Разгрузку и отключение оборудования произвели в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации. Энергоблок включат в работу после выяснения и устранение причин остановки.