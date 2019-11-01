Росэнергоатом: новейший энергоблок №7 Нововоронежской АЭС на 30 дней раньше срока сдан в эксплуатацию

Произошло одно из ключевых событий в атомной энергетике России – энергоблок №7 новейшего поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 на 30 дней раньше срока сдан в эксплуатацию.Соответствующее разрешение выдала 31 октября 2019 года Госкорпорация «Росатом».Ранее Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала заключение о соответствии вводимого объекта проектной документации, техническим регламентам, и нормативно-правовым актам, в том числе требованиям энергетической эффективности.

Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС был включен в сеть и начал выработку электроэнергии 1 мая 2019 года. Онстал третьим в серии энергоблоков подобного типа, построенных в России. Первый аналогичный энергоблок - №6 Нововоронежской АЭС - был пущен в 2016 году, второй – на Ленинградской АЭС-2 в 2017 году.К моменту ввода в эксплуатацию энергоблок №7 выработал уже 2,5 млрд. кВтч электроэнергии.

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Первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом», Президент АО ИК «АСЭ» Александр ЛОКШИН: «Свой вклад в реализацию этого проекта внесли сотни специалистов нашей отрасли. Энергетическая система России пополнилась новым мощным энергетическим объектом. Теперь у нас есть референтный проект двухблочной АЭС, готовый к тиражированию на зарубежных площадках. Мы накопили огромный опыт строительства, организации производства, закупок и поставок, расчетов, непрерывного повышения эффективности, соответствующий требованиям современного рынка и крайне необходимый для решения стоящих пред нами масштабных задач по сооружению АЭС».

Генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом», первый вице-президент по сооружению АЭС АО ИК «АСЭ» Андрей ПЕТРОВ: «Сегодняколичество энергоблоков российских АЭС пополнилось еще одним энергоблоком и выросло с 35 до 36-ти.Сдача энергоблока №7 Нововоронежской АЭС в эксплуатацию свидетельствует о серийном сооружении Госкорпорацией «Росатом» атомных энергоблоков нового поколения «3+». На нашей площадке это уже второй блок подобного типа, и третий по счету в России. Сегодня проекты по сооружению энергоблоков поколения «3+» российского дизайна выбрали для себя такие страны как: Финляндия, Венгрия, Бангладеш, Беларусь и т.д.»

В настоящее время Нововоронежская АЭС является крупнейшим производителем электрической энергии Воронежской области. Она обеспечивает около 90% потребности региона в электроэнергии и до 90% потребности города Нововоронежа в тепле, снабжает энергией свыше 20-ти крупных предприятий и 2,3 миллиона жителей Центрально-Черноземного региона.Ввод энергоблока №7 Нововоронежской в эксплуатацию повысит суммарную мощность атомной станции в 1,5 раза, даст импульс для развития экономики Воронежской области, увеличит валовый региональный продукт (ВРП) и пополнит бюджет региона более чем на 1 млрд. рублей в качестве налога на имущество уже в 2020 году.

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Справка:

Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации. В них использованы самые передовые достижения и разработки. Главной особенностью энергоблока с реактором ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Характерная особенность пассивных систем – их способность работать в ситуации отсутствия энергоснабжения и без участия оператора. На энергоблоке с реактором ВВЭР-1200 используются: «ловушка расплава» – устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора; система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и др. Энергоблоки поколения «3+» обладают также улучшенными экономическими характеристиками. Мощность реакторной установки выросла на 20%, количество обслуживающего персонала уменьшено на 30-40%, проектный срок службы основного оборудования увеличен в два раза и составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969 г., третий – в 1971 г., четвертый – в 1972 г., пятый – в 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 г. и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №1 НВАЭС-2 (№6 НВАЭС) сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г.,энергоблок №2 НВАЭС-2 (№7 НВАЭС)- 31 октября 2019 года.

Генеральный проектировщик АО «Атомэнергопроект», генеральный подрядчик АО ИК «АСЭ» (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»).

Департамент коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом»