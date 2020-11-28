Коронавирус в Воронежской области на 28 ноября: 344 человека заболели, 17 умерли

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

Антирекорд по заболеваемости коронавирусом Воронежская область бьет уже пятый день подряд. За последние сутки страшная инфекция подтвердилась еще у 344 человек. Об этом сообщил региональный оперштаб в субботу, 28 ноября.

В последние дни лаборатории области выявляют заболевание более чем у трех сотен людей. Количество зараженных в регионе с начала пандемии, то есть с марта, составляет уже 33 786 человек.

Заболеваемость COVID-19 в предыдущий день 27 ноября составила 325 новых случаев.

Нелицеприятные данные и по умершим. За минувшие сутки медики не смогли спасти еще 17 пациентов. Всего скончались от осложнений 845 человек в области.

Выписали с отрицательным диагнозом из медучреждений региона 285 человек, находившихся на лечении в стационаре и амбулаторно. Всего с начала эпидемии выздоровело 31 814 человек.