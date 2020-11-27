Известный воронежский священник Геннадий Заридзе находится в тяжелом состоянии

Настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы села Отрадное, протоиерей Геннадий Заридзе находится в тяжелом состоянии. О том, что вызвало проблемы со здоровьем священнослужителя, неизвестно.

- Слава Богу, есть положительная динамика. Батюшка в сознании. Пока еще состояние оценивается как тяжелое, поэтому необходимость в усиленной молитве остается, однако поводов для паники нет, - написал 27 ноября протоиерей Димитрий из Липецка.

Летом настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы села был госпитализирован с двухсторонней пневмонией. Храм сразу закрыли и провели в нем дезинфекцию. Тогда в епархии «КП-Воронеж» подтвердили, что настоятель находится в больнице. 18 мая священнику исполнился 61 год.

Геннадий Заридзе известен за пределами Воронежской области, так как возглавляет межрегиональную просветительскую общественную организацию «Объединение православных ученых». Он окончил обучение не только в Семинарии в Троице-Сергиевой Лавре, но и в Воронежском государственном университете, факультет биологии.