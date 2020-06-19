Воронежского протоиерея госпитализировали с пневмонией

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:30:48+03:00

Пока не известно, обнаружили ли у Геннадия Заридзе новый коронавирус

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Настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы села Отрадное, протоиерей Геннадий Заридзе госпитализирован с двухсторонней пневмонией. Храм сразу закрыли и провели в нем дезинфекцию.

19 июня в епархии «КП-Воронеж» подтвердили, что сейчас настоятель находится в больнице. Людей с так называемой «внебольничной пневмонией» в нашем регионе, как правило, проверяют на COVID-19. Но это диагноз может и не подтвердиться. Не так давно, 18 мая, священнику исполнился 61 год.

Геннадий Заридзе известен за пределами Воронежской области, так как возглавляет межрегиональную просветительскую общественную организацию «Объединение православных ученых». Он окончил обучение не только в Семинарии в Троице-Сергиевой Лавре, но и в Воронежском государственном университете, факультет биологии.

Ранее Успенский семинарский храм Воронежа закрыли из-за коронавируса - COVID-19 подтвердился у певчей хора.

ИСТОЧНИК KP.RU