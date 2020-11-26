Возраст самых юных мам региона назвали в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В прошлом году самой молодой мамой, родившей ребенка, стала 13-летняя жительница Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежстата 26 ноября. Данные ведомство обнародовало накануне Дня матери.

Как оказалось, в прошлом году у несовершеннолетних мам региона появилось 138 деток. А некоторые из них успели стать ими дважды и трижды. При этом четыре 16-летние девочки родили уже по второму ребенку. А две 17-летние жительницы области явили на свет третьих малышей.

Примечательно, что средний возраст женщин, которые решаются на рождение ребенка, в Воронежской области находится на отметке в 28,5 года. Самой возрастной мамой в прошлом году стала 54-летняя женщина. Это еще раз доказывает, что после 50-ти дамы тоже могут рожать детей.

Что касается 2020 года, то за 9 месяцев в Воронежской области на свет появилось 14,3 тысячи младенцев. Причем благодаря ЭКО родились 316 детей.