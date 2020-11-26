В Воронежской области в 2020 году благодаря ЭКО родились 316 детей

Благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) в Воронежской области в 2020 году родились 316 детей. Это на 38 больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Такие данные 26 ноября приводит пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

- За 10 месяцев 2020 года проведено 774 процедуры ЭКО за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Всего же на 2020 год было запланировано провести 750 циклов. Таким образом, с учетом выполненных циклов план на 2020 год перевыполнен на 3%, - подчеркнули в облздраве.

Помощь женщинам с бесплодием оказывают в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Право на бесплатное ЭКО женщина можно получить при подтвержденном диагнозе «бесплодие». Паре, столкнувшейся с проблемами зачатия, необходимо выявить причины и пройти лечение. При этом обследование должны пройти оба партнера. Женщине необходимо обратиться к акушеру-гинекологу, а мужчине – к урологу-андрологу.