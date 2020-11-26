В крупном райцентре Воронежской области школьника укусила за голову бродячая собака

Почему собаку не выгнали со школьного двора вовремя, большой вопрос к местной администрации. Фото: Наталия КУДРЯШОВА

Во вторник, 24 ноября, около полудня в Острогожске возле школы № 4 на ученика второго класса напала собака. Мальчик вышел в туалет, он в этом учебном заведении располагается во дворе. По пути ребенок поскользнулся и упал. Тут на него набросилась бродячая псина и укусила за голову. Собаку отогнали, мальчика отвезли в больницу. В медучреждении на голову наложили швы.

Тем временем бродячий пес не унимался, начал кидаться на других детей. Подъехавшие полицейские отвели его подальше. Оперуполномоченный достал пистолет и застрелил собаку.

По поводу этого ЧП возникает, как минимум, два вопроса к местным властям. Первый - неужели трудно было сделать туалет не во дворе, а в здании школы? И второй: почему дворовая собака спокойно разгуливала по школьному двору?

Напомним, 5 августа 2019 года жуткая трагедия случилась в поселке Есипово Терновского района. Мама, приехавшая отдыхать с годовалым сыном, из Москвы, пошла в гости к соседке. Там на ее малыша напала домашняя собака и перегрызла ребенку горло. Приехавшие врачи спасти его не смогли.