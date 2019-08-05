В Воронежской области собака загрызла годовалого мальчика

СЕГОДНЯ 19:44 2019-08-05T19:44:57+03:00

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Кошмар наяву случился в понедельник, 5 августа, около пяти вечера в поселке Есипово Терновского района. Мама с годовалым ребенком приехала в гости к бабушке из Москвы. Она пошла в гости к соседке, у которой во дворе была привязанная собака.

- Женщины сидели в беседке, увлеклись разговором. Малыш гулял по двору и слишком близко подошел к собачьей будке. Пес набросился на него и перегрыз ребенку горло. Мама бросилась отбивать дитя, собака и ее укусила. Вызвали «скорую», но ребенку уже ничем нельзя было помочь, - рассказали в дежурной части полиции Терновского района.

Обстоятельства жуткой трагедии продолжают выяснять сотрудники Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU