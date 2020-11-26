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Общество

В Воронежской области за сутки от коронавируса скончались 24 человека

Победить болезнь смогли еще 268 жителей региона
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Региональный оперштаб после заседания 26 ноября опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Так, согласно информации, за минувшие сутки в Воронежской области от тяжелых осложнений, вызванных COVID-19, скончались еще 24 человека.

С учетом новых случаев всего с начала пандемии в регионе коронавирус не смогли побороть уже 809 человек. Днем ранее от опасной болезни скончались 19 пациентов.

Также у 323 человек за сутки подтвердился страшный диагноз. Всего с марта 2020 года болезнь зафиксировали уже у 33 117 жителей региона.

При этом успешно прошли лечение и выздоровели 268 местных жителей. Как отметили в региональном облздраве, за последние две недели число выписанных жителей превысило количество госпитализированных.