Сваливший семь сосен «новогодний» лесоруб попал под уголовное дело

Фото с сайта управления лесного хозяйства Воронежской области

В Павловском районе полицейские возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал местный житель, незаконно срубивший семь молодых сосен. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 26 ноября.

О факте вырубки правоохранителям сообщили государственные лесные инспекторы. Мужчину они застали на месте преступления во время патрулирования Русско-Буйловского участкового лесничества. 44-летний житель села Малая Казинка планировал потом продать деревья, скорее всего на елочном базаре.

В главке пояснили, что общий ущерб, причиненный лесному фонду, составил около 17 тысяч рублей.

Мужчина задержан. Уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.