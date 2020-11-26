В Воронежской области поймали «новогоднего» лесоруба, который свалил семь молодых сосен

Мужчину поймали с поличным Фото: с сайта управления лесного хозяйства Воронежской области.

25 ноября во время патрулирования Русско-Буйловского лесничества госинспекторы задержали «новогоднего» лесоруба. Житель Павловска рубил в местном хвойном молодняке сосны. К моменту появления сотрудников он успел свалить семь деревьев и останавливаться на этом не собирался.

Несмотря на то, что до Нового года вроде бы еще далеко, однако мужчина сам признался, что делал «заготовки». Он планировал потом продать молодые сосны.

- Прибывший наряд полиции доставил нарушителя в районный отдел МВД. После проведения проверки и расчета ущерба житель Павловска заплатит штраф, будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела. За самовольную рубку новогодних сосен на нарушителей налагается штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей для юридических лиц, от 3 до 4 тысяч -для граждан . К этой сумме прибавится возмещение ущерба – 2,4 тысячи рублей за каждое дерево. А в более тяжелых случаях при рубке более трех деревьев нарушителю грозит уголовная ответственность, - отметили в управлении лесного хозяйства Воронежской области.

Ранее мы сообщали, что в лесничествах Воронежской области усилили охрану елок в предновогодний период.