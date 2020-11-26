В Воронеже после обысков уволился замглавы управления лесного хозяйства

Из архива КП Фото: из архива "КП"

Заместитель руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области Андрей Топчеев уволился с занимаемой должности. Чиновник написал заявление «по собственному желанию». Об этом «Комсомольской правде» сообщили в облправительстве 26 ноября.

Причина его скоропалительного ухода не разглашается, но известно, что ранее лесная отрасль региона попала в поле зрения силовиков. В конце октября правоохранители наведались с оперативными мероприятиями в том числе и в управление лесного хозяйства.

Проходили они в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Фигурантом его стал директор филиала КУВО «Лесная охрана» «Давыдовское лесничество». По предварительным данным, руководитель скрывал факты незаконных рубок, а лес через частные фирмы продавался на сторону. Силовики предполагают, что они могут быть подконтрольны одному из чиновников обладминистрации. Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь может идти о заместителе руководителя регионального управления лесного хозяйства.