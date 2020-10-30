Силовики заинтересовались воронежской лесной отраслью: незаконные вырубки, продажа и аффилированные компании

Деревья рубились, продавались, а откаты шли чиновнику Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области сотрудники региональных УФСБ и СУ СК провели масштабные оперативные мероприятия. «Шерстили» силовики подведомственные управления, коммерческие организации, в общем все, что связано с лесной отраслью региона. Обыски прошли по восьми адресам. Об этом рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» собственный источник в правоохранительных органах.

Проходили оперативные мероприятия 28 октября. Как пояснил источник, проводились они в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Он уточнил, что фигурантом его стал директор Давыдовского филиала КУВО «Лесная охрана» «Давыдовское лесничество». По словам правоохранителя, это Игорь Саратов.

Кроме того, силовики побывали в СГБУ «Воронежский лесопожарный центр» и ряде коммерческих организаций.

По предварительным данным, правоохранителям стало известно, что руководитель «Лесной охраны» скрывал факты незаконных рубок на территории Давыдовского лесничества. А между тем деревья зверски вырубались, затем подготавливались и через частные фирмы продавались в неизвестном направлении. Деньги делились между собой и в качестве неплохих откатов шли конкретному лицу в Управлении лесного хозяйства Воронежской области.

Как пояснил «Комсомолке» источник, в ряде фирм, куда направлялись вырубленные деревья, также прошли обыски. Силовики предполагают, что они подконтрольны чиновнику обладминистрации. Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь может идти о заместителе руководителя регионального управления лесного хозяйства.

– Когда проходили беседы с руководством этих компаний, то первые лица пояснили, что эти фирмы были подконтрольны чиновнику, – рассказал источник.

В любом случае, теперь это выяснят следователи.

Кроме того, по информации правоохранителей, директор Давыдовского филиала КУВО «Лесная охрана» был заключен под стражу 28 октября. По предварительной информации, он уже дал признательные показания. В данный момент он выпущен из изолятора. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

После его показаний силовики вызвали «на беседу» и чиновника. Как пояснил источник, он дал явку с повинной. Пока в отношении него уголовное дело не возбуждено, но это лишь вопрос времени.

Надеемся, что сотрудники правоохранительных органов наконец решили навести порядок в лесной отрасли Воронежской области. Следим за развитием событий.