В Воронеже отравились газом двое маленьких детей и четверо взрослых

Чтобы избежать несчастных случаев, исправность газового оборудования нужно проверять регулярно. Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние три дня в Воронеже случилось три отравления газом. Причем в двух случаях пострадали целые семьи.

23 ноября в 11.08 на номер 112 позвонила женщина, живущая на улице Циолковского Левобережного района. Она попросила срочно приехать, так как два человека, предположительно, отравились газом. Работники скорой примчались, оказали первую помощь и отвезли в больницу 27-летнюю женщину и двухлетнего ребенка. Установлены причина отравления - обратная тяга к водонагревателю, нарушения при установке газового оборудования.

В тот же день в 19.05 по номеру 112 позвонила жительница трехэтажного дома на улице Газовой Коминтерновского района. Она обнаружила пожилую соседку в ванной без сознания. 65-летнюю женщину госпитализировали. Отравление могло произойти от работающей газовой колонки. Тем более, что специалисты обнаружили нарушения при установке оборудования.

А 25 ноября в 16.50 старший врач скорой помощи сообщил о госпитализации семьи, привезенной из дома на улице Гайдара Коминтерновского района. Газом отравились 40-летний мужчина, 34-летняя женщина и шестилетний ребенок. Специалисты определили, что при работе неисправной газовой колонки с закрытыми окнами возникла обратная тяга. Это и привело к отравлению.

Напомним, самые страшные несчастные случаи последних лет случились в один день - 22 февраля 2018 года. Ночью в доме № 4 на площади Ленина отравились угарным газом мальчики 8 и 12 лет. Глава семьи незадолго до этого затеял ремонт. При этом он перенес газовую колонку, но сделал это так плохо, что погубил сыновей. После ЧП в доме долго не было отопления, так как оно было на газе, а его отключили. В тот же день в селе Лосево Семилукского района в одном из домов обнаружили тела 80-летней женщины, ее 52-летнего сына и 12-летней внучки.

Газовики напоминают: первый признак отравления газом - тупая головная боль. Также симптомами являются головокружение, шум в ушах, боли в груди, мышечная слабость, спутанность сознания, раздражительность, нарушение координации, судороги. Ну и, конечно, потеря сознания. Чтобы до этого не доводить, при первых подозрениях на отравление газом звоните 112.