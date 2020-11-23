Коронавирус в Воронежской области на утро 23 ноября: 313 новых зараженных, 11 умерших

В такой эпидемиологической обстановке лучше пользоваться услугами такси. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном оперативном штабе предоставили цифры, характеризующие ситуацию с коронавирусом в Воронежской области. Она стала еще тревожнее.

За последние сутки заразились COVID-19 313 жителей области. Всего с начала эпидемии эту опасную болезнь подхватили 32 155 наших земляков. Еще 11 человек умерли. Жертв коронавируса в Воронежской области стало 748.

В то же время на этот раз очень мало людей выздоровели. Победили COVID-19 за минувшие сутки 84 жителя области, всего их стало 30 511. Напомним, что если зараженных считают только по результатам тестов ПЦР, то среди выздоровевших много тех, кому диагноз поставили по КТ.

Напомним, что с 30 ноября в школах все классы возвращаются к очному обучению. Обязательную самоизоляцию рекомендуют соблюдать только жителям области 65 лет и старше.