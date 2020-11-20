В Воронежской области возбудили уголовное дело против начальника филиала УФСИН

50-летнему полковнику грозит до 12 лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

Стали известны подробности совместной операции полиции, УФСБ и УФСИН по задержанию 50-летнего начальника Борисоглебского межмуниципального филиала УФСИН. Напомним, крупного чина службы исполнения наказаний задержали 19 ноября.

50-летнего полковника задержали на улице Свободы при передаче ему взятки в 115 тысяч рублей. По данным следствия, это была только часть требуемая начальником филиала УФСИН суммы. За 300 тысяч рублей он обещал обеспечить подготовку и передачу в суд материалов о продлении испытательного срока для женщины, обвиняемой в крупном мошенничестве. А также проследить, чтобы сия особа, когда ее ребенку исполнится три года, пошла бы на работу, чтобы с нее могли понемногу взыскивать ущерб, причиненный коммерческой организации.

В отношении начальника Борисоглебского межмуниципального филиала УФСИН возбудили уголовное дело по пунктам "б" и "в" части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере". Ему грозит до 12 лет лишения свободы.