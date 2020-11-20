В Воронежской области начальника филиала УФСИН задержали по подозрению в крупной взятке

Начальник филиала УФСИН 19 ноября увидел решетку с другой стороны. Фото: из архива «КП»

В четверг, 19 ноября, в Борисоглебске задержали большого чина - начальника межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России. Полковника подозревают в крупной взятке.

По данным источника "КП", речь идет о 300 тысячах рублей. За эти деньги руководитель местного УФСИН должен был обеспечить продление испытательного срока для женщины, осужденной за крупное мошенничество. Кроме того, за эту же сумму начальник обязывался попытаться наставить аферистку на путь истинный - заставить ее официально трудоустроиться, когда ее ребенку исполнится три года. Причем хлопотал за женщину человек, не являющийся ее родственником.

Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела по части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере". Возможная ответственность по ней - штраф от 3 до 5 миллионов рублей или от 8 до 15 лет лишения свободы. Пока же полковника отправили в СИЗО.