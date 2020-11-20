Воронежцам вернут остановку «улица Кольцовская»

фото из архива. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже возобновит свою работу остановка «улица Кольцовская» (Плехановская,35). Маршрутки здесь начнут останавливаться уже в понедельник, с 23 ноября. Возвращение популярной остановки связано с улучшением транспортного обслуживания в городе. Об этом сообщили в мэрии 20 ноября.

Напомним, она исчезала временно, из-за перенаправления автобусов на участке Кольцовской-Плехановской. В это время начался ремонт путепровода у «Работницы».

Как рассказал заместитель руководителя управления транспорта Максим Захаров, когда было перекрыто движение на путепроводе по улице Ленина, то профильное управление провело мониторинг. Выясняли, как работает общественный транспорт и в целом смотрели на загруженность улично-дорожной сети.

– По его итогам с целью оптимизации распределения транспортных потоков в некоторые временные схемы маршрутов были внесены корректировки. Также для удобства пассажиров было принято решение о возобновлении работы остановочного пункта «улица Кольцовская», – сообщил Максим Захаров.