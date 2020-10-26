В центре Воронежа временно закрыли одну остановку и открыли две новые

Маршрутки временно проезжают в Воронеже остановку «Кольцовская» на улице Плехановская (у дома №35) в сторону центра – после Заставы можно выйти из транспорта только у Сбербанка напротив «Детского мира».

Зато на противоположной стороне Плехановской – у магазина Natali (дом №42) – появилась новая остановка. Также как и после левого поворота с Плехановской на Кольцовскую - у дома №29.

Изменения временные – связаны с перенаправлением маршруток из-за ремонта путепровода у «Работницы». Напомним, его закрыли 24 октября. О новых маршрутах автобусов читайте здесь, а также здесь