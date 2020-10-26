В Воронеже поменяли временную схему пути трех автобусов

Мэрия сообщила о новых изменениях в маршрутах трех автобусов - 9КА, 9КС, 61, пути следования которых ранее были скорректированы из-за ремонта путепровода на ул.Ленина. Изменения внесли после обращений воронжцев, которым стало неудобно добираться к остановкам и объектам социальной инфраструктуры.

Движение автобусов будет направлено:

№9КА - по маршруту до остановки «Работница» (разворот на пересечении улиц Ленина и Урицкого), набережной Массалитинова, ул.Степана Разина, проспекту Революции до остановки «ж/д Поликлиника» (разворот в районе дома №2 по пр.Революции), проспекту Революции и далее по маршруту;

№9КС - по маршруту до остановки «ж/д Поликлиника» (разворот в районе дома №2 по пр.Революции), ул.Степана Разина, набережной Массалитинова, ул.Ленина до остановки «Работница» (разворот на пересечении улиц Ленина и Урицкого), ул.Ломоносова и далее по маршруту;

№61 - с ул.9 Января по проспекту Труда, улицам Урицкого, Ленина и далее по маршруту. В обратном направлении – с ул.Ленина по ул.Урицкого, проспекту Труда, ул.9 Января и далее по маршруту.

- Достаточно сложно сразу спрогнозировать, как поведут себя транспортные и пассажиропотоки после перекрытия движения на путепроводе. В первые дни сотрудники управления транспорта будут вестись мониторинг возможных технических ошибок при перенаправлении транспорта. По его итогам во временные схемы маршрутов в случае необходимости будут вносить корректировки, - сообщил заместитель руководителя городского управления транспорта Максим Захаров.