В Воронежской области власти собираются продлить дистанционное обучение в школах еще на неделю

Полностью на "дистанте", как и прежде, будут только ученики 7-11 классов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Источник «КП» сообщил, что на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое состоится в пятницу, 20 ноября, велика вероятность принятия решения о продлении дистанционного обучения в школах до 29 ноября включительно.

Напомним, в Воронежской области полностью на «дистант» перевели учеников 7-11 классов. Для 5-6-х все сложно. Два дня ребята учатся в школе, остальные три (или четыре при шестидневке) – дома. Младшие классы с 1 по 4-й по-прежнему ходят в школу. По данным источника, ничего в этом формате обучения пока менять не собираются.

Также, видимо, будут рекомендовать продлить дистанционное обучение и вузам Воронежа. На тот же срок – до 29 ноября. А вот в интернатах будут заниматься очно. Собственно, как и раньше.

В малокомплектных сельских школах решение о форме обучения принимают местные власти. При этом учитывают число заболевших учителей и учеников.