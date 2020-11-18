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Коронавирус Covid-19

За сутки в Воронежской области от коронавируса умерли еще 14 человек

Новых заболевших на 18 ноября 314
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Светланы Маковеевой

Фото Светланы Маковеевой

Фото: из архива «КП»

Утром 18 ноября оперативный штаб Воронежской области по противодействию эпидемии коронавируса сообщил о новых 314 случаях болезни. С их учетом общее число заболевших с начала пандемии достиг 30584 человек.

Выздоровели в этот день 589 человек. Теперь в списке победивших опасную болезнь числятся 29140 пациентов.

От болезни за минувшие сутки скончались еще 14 человек. Общее количество жертв коронавируса в Воронежской области составляет 670 человек.

Напомним, в регионе изменился порядок тестирования на коронавирус.