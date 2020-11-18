Коронавирус в Воронеже, последние новости на 18 ноября 2020: контактных не проверяют, пациентов выписывают без отрицательных тестов

Количество скончавшихся стремится к 700-м. Фото: Иван МАКЕЕВ

30 270 жителей Воронежской области заразились коронавирусом с начала эпидемии. Окончили лечение и выздоровели 28 551 пациент. Количество летальных случаев увеличилось до 656. Накануне оперштаб сообщил о смерти 17 воронежцев с подтвержденным COVID-19.

В регионе изменился порядок тестирования людей на коронавирус. Так делать анализ контактировавшим с зараженным будут делать только при появлении симптомов, не исключающих COVID-19. Обследование контактных на 8-10-й день отменено. Для возвращения на работу или учебу пациенту достаточно одного отрицательного теста. Контактные лица, у которых не проявились симптомы, смогут вернуться к привычному графику через 14 дней карантина без проведения анализа. Кроме того, теперь выписывать пациентов из стационара можно до получения отрицательного результата теста на COVID-19.

В воронежские аптеки поступили лекарства, используемые при лечении COVID-19. Препараты доступны в аптечных сетях «Картинки», «Фармпрепараты», «Власта 36», «Власта.ру», «Семейная аптека», «Фармия». Узнать о наличии средств можно в государственной справочной фармацевтической службе по номеру: 8 (473) 278-63-28.

В минувшие выходные чиновники и санитарные врачи провели рейд по развлекательным заведениям Воронежа. Специалисты проверяли, как соблюдаются коронавирусные ограничения. В трети проверенных объектов, это 25 кафе и клубов, обнаружили курение кальянов, работу караоке, отсутствие измерения температуры на входе, а также бактерицидных облучателей и дезинфицирующих средств в помещениях. Наказание для нарушителей определит суд. Максимальный штраф до 300 тысяч рублей.