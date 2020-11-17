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Общество

В Воронеже власти могут запретить новогодние корпоративы и праздники

Об этом свидетельствует предупреждение бизнесменам о преждевременности рекламы развлекательных мероприятий
Юрий КОЗЛОВ
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Похоже, на улицах Воронежа на Новый год можно будет только любоваться витринами магазинов.

Похоже, на улицах Воронежа на Новый год можно будет только любоваться витринами магазинов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В областном правительстве подписан документ, косвенно свидетельствующий о возможной отмене всех развлекательных мероприятий на Новый год и Рождество. В нем оглашено решение регионального оперативного штаба поручить департаменту предпринимательства и торговли, а также главам районов проинформировать предпринимателей о преждевременности рекламы новогодних и рождественских праздников.

Причина очевидна – рост числа заболеваний коронавирусом. За последние сутки СOVID-19 заразились 311 человек (всего с начала эпидемии 30270), 17 наших земляков умерли (всего жертв эпидемии в нашем регионе стало 656).

Напомним, что торги на изготовление, монтаж и демонтаж новогоднего оформления города (в частности, площади Ленина) приостановлены.