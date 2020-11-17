В Воронеже после жалобы в УФАС приостановили торги на новогоднее оформление площади Ленина

Надеемся, что, как и год назад, детям удастся повеселиться на главной площади Воронежа. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В региональном УФАС получили жалобу питерской компании ООО «НПФ «Регулятор». Коммерсанты из Северной столицы полагают, что заказчик торгов на изготовление, монтаж и демонтаж новогоднего оформления города (речь идет прежде всего о площади Ленина) - МБУ культуры «Централизованная клубная система» - нарушила правила проведения аукциона.

По мнению бизнесменов из Северной столицы, заказчик пытался ограничить число участников тендера. Кроме того, величина стоимостного критерия оценка, как заявляет ООО «НПФ «Регулятор», не может составлять менее 70 процентов, а в документах конкурса якобы было указано 60%. Из чего можно сделать вывод, что, скорее всего, коммерсанты хотели как можно больше снизить цену контракта, чтобы выиграть торги. Но при 60 процентах, видимо, для них игра не стоит свеч.

В мэрии пояснили, что на аукцион были поданы две обезличенные заявки. Видимо, этим хотели сказать, что личная заинтересованность кого-либо в том или ином исходе торгов исключена. Также в городской администрации отметили, что жалоба – законное право любого участника тендера, периодически ее подают, и ничего экстраординарного в этом нет.

Победителя конкурса должны были определить 24 ноября. Однако теперь для рассмотрения жалобы торги приостановили. Новый их срок пока неясен.

На данный момент известна начальная цена контракта – 8,5 миллионов рублей. Площадь Ленина планируют оформить по мотивам сказки Андерсена «Снежная королева». Там сделают сказочный город, волшебный дворец и сани с оленями. Установить украшения должны не позже 22 декабря, а демонтировать их до 25 января 2021 года.

Напомним, что по уже становящемуся традицией сценарию развивались торги на установку новогодней елки на площади Ленина. Предложение одного из их участников установить новогоднее дерево за одну копейку, по мнению специалистов мэрии, не подкреплялось гарантиями нормального качества проведения работ. В результате установку главной елки Воронежа вновь доверили компания «Горспецремонт», которая подрядилась на это дело за 1,88 миллионов рублей.

Отметим, что пока не решен вопрос с доступом горожан на площадь Ленина во время новогодних праздников. Решение властей будет зависеть от ситуации с коронавирусом.