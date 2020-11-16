Cанитарные врачи назвали район Воронежской области, где люди чаще всего болеют коронавирусом

В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что эпидемия уходит в районы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В региональном управлении Роспотребнадзора назвали количество заболевших коронавирусом в районах Воронежской области, лидирующих по этому показателю.

По данным санитарных врачей, на первом месте Россошанский район – 2279 заразившихся. Далее следуют Новоусманский (1638), Семилукский (1116), Рамонский (1101), Поворинский (477), Каменский (274) и Репьевский (217).

- Число заболевших, как правило, зависит от двух факторов – величины района, от того, насколько густо он населен, и, конечно, от близости к Воронежу, - пояснили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в последнее время число заразившихся COVID-19 стабильно превышает 300 человек за сутки. Так, на утро 16 ноября эту заразу подхватили 306 жителей Воронежской области. Общее число заболевших 29959. Видимо, 17 ноября будет преодолен психологический барьер в 30 тысяч.

16 ноября умерли еще семь человек. Общее число жертв коронавируса в Воронежской области – теперь 639.