В Воронежской области к 16 ноября коронавирус выявили еще у 306 человек

Увеличилось и количество выздоровевших - до 28 055 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области диагноз COVID-19 за последние сутки подтвердился еще у 306 человек. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в нашем регионе достигло 29 959. Об этом 16 ноября сообщили в региональном оперштабе.

Увеличилось и количество выздоровевших - до 28 055. То есть за последние 24 часа болезнь сумели победить 357 человек.

Выросла и статистика летальных случаев. К 16 ноября от коронавируса умерли еще 7 человек в регионе. А общее число скончавшихся достигло 639

Ранее мы рассказывали, что к 13 ноября в лабораториях Воронежской области провели уже 965 544 теста на коронавирус.