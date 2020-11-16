В Воронеже восстановили отопление в 72 домах Железнодорожного района

Одну из трех коммунальных аварий, произошедших сегодня, устранили Фото: из архива "КП"

В пресс-центре ЖКХ сообщили о том, что устранены неполадки в работе котельной в Железнодорожном районе по адресу ул. Богдана Хмельницкого, д. 79К. С 14.00 16 ноября тепло стало подаваться в квартиры 72 многоэтажек. Также начали включать горячую воду.

Напомним, перебои с ресурсами в Железнодорожном районе начались сегодня утром. Около 9 утра тепло и воду отключили в домах на пяти улицах – Богдана Хмельницкого, Архитектора Троицкого, Одинцова, Артамонова, Ленинский проспект.

Все еще испытывают неудобства жители поселка Придонской. Там рабочие ремонтируют прорыв на теплотрассе. В шести многоэтажках нет тепла, еще в 20 нет также горячей воды.

В Коминтерновском районе из-за неполадок отключили котельную на ул. 9 января.

Им тепло и горячую воду пообещали дать после 18.00.