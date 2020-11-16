В Воронеже из-за трех аварий 107 многоэтажек остались без тепла и воды

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

Сразу о трех коммунальных авариях сообщили в понедельник, 16 ноября, в пресс-центре ЖКХ. Десятки многоэтажек в поселке Придонском, а также в Железнодорожном и Коминтерновском районе остались без тепла или без горячей воды.

Так, из-за утечки на теплотрассе отключена котельная в поселке Придонской. Сейчас там нет отопления и горячей воды в 20 многоэтажках. Вот их адреса:

Ул. Киселева – д. 1, 5, 17, 2;

Ул. Заполярная – д. 7, 9;

Ул. Папова – д. 10;

Ул. 232 Стрелковой Дивизии – д. 2, 4, 9, 11, 13, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 41, 45.

Только отопления нет еще в 6 домах:

Ул. Кемеровская – д. 46, 47, 48, 5;

Ул. Геофизическая – д. 1, 2.

Отключена котельная в Железнодорожном районе по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, д. 79. Соответственно, остывают стояки и батареи, а также нет горячей воды в 23 многоэтажках:

Ул. Богдана Хмельницкого – д. 30а, 50б, 54б, 64;

Ул. Архитектора Троицкого – д. 8;

Ул. Одинцова – д. 4, 11, 15, 19, 21, 21а, 27;

Ул. Артамонова – д. 2а, 6а, 8а, 9, 16, 22, 26, 38а, 40, 42;

Ленинский проспект – д. 223.

Только отопления нет в домах по 49 адресам:

Ул. Богдана Хмельницкого – д. 14б, 15, 16а, 17, 18а, 18б, 18г, 20а, 22, 24, 26, 42, 43, 44, 46, 46а, 46б, 46в, 48, 50, 50а, 51, 52, 56а, 56б, 56в, 56г, 56д, 57а, 59а, 61а, 63а, 65а, 67а, 69а, 71а.

Ул. Артамонова – д. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 18, 28, 30, 32, 34.

Кроме того, ремонтные работы проводятся в котельной по ул. 9 Января, д. 149К. Из-за этого нет отопления в 9 домах:

Ул. 9 Января – д. 189, 191, 191А, 191Б, 193, 197, 199, 201, 203.

Поставщики планируются завершить ремонты в котельных и на теплотрассе сегодня к 18:00. После этого специалисты УК будут готовы провести регулировку внутридомовых систем отопления.