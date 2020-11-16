Владимир Нетёсов: «Экономические успехи области должны отражаться на жизни каждого ее жителя вне зависимости от места проживания»

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов принял участие в заседании Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Цель заседания — обсудить шаги, необходимые для укрепления доверия между государством и обществом. В работе приняли участие руководители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, эксперты, члены научно-экспертного совета, сенаторы.

Заседание прошло под председательством спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко. Она подчеркнула, что одна из поправок в Конституцию закрепила создание в России условий для «взаимного доверия государства и общества». Доверие теперь становится не только морально-этической категорией, но и одним из реальных конституционных приоритетов.

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