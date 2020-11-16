Ксения Собчак попросила мэра Воронежа убрать кучу мусора, ставшую звездой Инстаграма

Ксения Собчак заинтересовалась воронежскими коммунальными проблемами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ксения Собчак озаботилась судьбой воронежской кучи мусора на перекрестке улиц Матросова и Петрозаводской в Ленинском районе. Экс-кандидат на пост президента России опубликовала пост в своем Телеграм-канале, который называется «Кровавая барыня». Светская львица отметила, что куча мусора заимела свой профиль в Инстаграме под названием kucha_mogucha. Не «Кровавая барыня», конечно, но тоже сойдет.

Начало поста светской львицы о ставшей знаменитой куче мусора. Фото: принтскрин с Телеграм-канала Ксении Собчак, Фото: другой источник.

Также Ксения Собчак отметила, что куча постоянно растет, а с ней и количество подписчиков. И поставила задачу перед мэром Воронежа Вадимом Кстениным ликвидировать эту мусорную свалку, прежде чем она наберет первую тысячу любителей поглазеть на грязь.

Напомним, в мэрии сообщали, что жители ближайших к этой свалке частных домов перешли на так называемый «поведерный» сбор отходов (когда мусор оставляют во дворе и его потом вывозят). Однако по привычке некоторые относят его на старое место. Свою лепту вносят и проезжающие мимо водители. С настоящим автором профиля в городской администрации знакомы и в курсе, что он борется за чистоту не только в Инстаграме, но и принимая участие в реальных рейдах.

В мэрии пригрозили любителям выкидывать мусор в неположенном месте штрафами в 25 тысяч рублей. И сообщили, что нарушение может зафиксировать некий человек, сидящий в машине и отслеживающий телодвижения возле свалки. А еще есть надежда, что весной 2021 года в этом месте появится тротуар. А туда вроде как совсем нехорошо кидать мусор.