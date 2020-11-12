В Воронеже куча мусора завела себе Инстаграм

Число подписчиков у кучи приближается к цифре 200. Фото: Инстаграм.

Воронежец создал профиль в Инстаграме от имени куча мусора - @kucha_mogucha. Он посвящен незаконной свалке на перекрестке улиц Матросова и Петрозаводской в Ленинском районе.

Автор назвал даже дату рождения своего персонажа – 7 июня 2019 года. Именно в этот день коммунальщики убрали контейнер, и начала образовываться стихийная свалка.

В профиле появляется информация о том, как куча мусора пополняется местными жителями и проезжающими мимо автомобилистами. Отмечаются и моменты, когда коммунальщики ее убирают. Правда, исчезает куча ненадолго. У профиля уже больше сотни подписчиков.

В мэрии сообщили, что знакомы с автором необычного профиля. И рассказали, почему в этом месте убрали контейнер:

- Дело в том, что жители ближайших частных домов перешли на так называемый «поведерный» сбор отходов (когда мусор оставляют во дворе и его потом вывозят). К сожалению, по привычке некоторые относят его на старое место.

Со стихийной свалкой борются разными способами. Например, в некоей машине сидит человек и фиксирует все случаи, когда куча пополняется. Потом тем, кто выбросил мусор, приходит штраф до 25 тысяч рублей. Или проводят рейд. В одном из недавних, кстати, участвовал и активист, ведущий профиль кучи мусора.

А весной 2021 года в этом месте планируют сделать тротуар. В мэрии полагают, что туда будут меньше охотников бросить мусор, чем на голую землю.