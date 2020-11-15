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Под Воронежем микроавтобус врезался в легковушку: погиб сидевший в ней водитель

ДТП случилось в Новоусманском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Водитель "девятки" погиб на месте аварии, врачам скорой оставалось только констатировать смерть.

Водитель "девятки" погиб на месте аварии, врачам скорой оставалось только констатировать смерть.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу, 14 ноября, в 8.20 на 530 километре трассы «Дон» в Новоусманском районе 26-летний воронежец, руливший микроавтобусом «ГАЗель NEXT», врезался в припаркованную на обочине «девятку». Внутри легковушки сидел ее водитель, 39-летний житель Ростовской области. От жуткого удара он получил страшные травмы и умер до приезда скорой.

Полицейские разбираются, почему водитель микроавтобуса потерял контроль над машиной.

Напомним, в ночь на 14 ноября в Таловском районе водитель «Лады» не справился с управлением. Машину вынесло в кювет, она опрокинулась. 25-летний мужчина, находившийся за рулем, погиб.

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