В Воронежской области водитель опрокинул машину в кювет и разбился насмерть

Врачи скорой уже ничем не могли помочь разбившемуся водителю. Фото: из архива «КП»

В субботу, 14 ноября, в Таловском районе случилась авария, закончившаяся смертью водителя.

По данным полиции, в 3.40 на 73 километре дороги «М-Дон»-Бобров-Таловая-Новохоперск» водитель ВАЗ-21150, 25-летний местный житель, потерял контроль над машиной и вылетел в правый кювет. «Лада» опрокинулась. Водитель умер до приезда скорой.

Всего 14 ноября произошло 85 ДТП, из них 68 – в Воронеже, 15 – в районах, 2 – на федеральных трассах. В шести авариях два человека погибли, четыре получили травмы. Инспекторы задержали 20 пьяных водителей, еще 243 ехали на запрещающий сигнал светофора. А превышали скорость, находясь за рулем, аж 4411 человек.