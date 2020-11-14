В Воронежской области сделали более 965 тысяч тестов на коронавирус

Фото из архива КП
Фото: из архива "КП"
К 13 ноября в лабораториях Воронежской области провели уже 965 544 теста на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Цифра неуклонно растет и уже приближается к миллиону. Медорганизации региона ежедневно исследуют материал, полученный от пациентов и в большом объеме.
Ранее стало известно, что в регионе отмечено несколько случаев предположительно повторного заражения COVID-19. Эту информацию подтвердили в региональном департаменте здравоохранения.
Всего же по данным на 13 октября заразились коронавирусом с начала эпидемии 29 035 жителей Воронежской области. Количество летальных случаев достигло 599.