В Воронежской области сделали более 965 тысяч тестов на коронавирус

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

К 13 ноября в лабораториях Воронежской области провели уже 965 544 теста на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Цифра неуклонно растет и уже приближается к миллиону. Медорганизации региона ежедневно исследуют материал, полученный от пациентов и в большом объеме.

Ранее стало известно, что в регионе отмечено несколько случаев предположительно повторного заражения COVID-19. Эту информацию подтвердили в региональном департаменте здравоохранения.

Всего же по данным на 13 октября заразились коронавирусом с начала эпидемии 29 035 жителей Воронежской области. Количество летальных случаев достигло 599.